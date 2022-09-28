Президент РФ планирует пообщаться с главами ДНР и ЛНР

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Встречи глав республик Донбасса с президентом РФ Владимиром Путиным планируются, но точная дата пока неизвестна, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос, планируется ли общение лидеров ДНР и ЛНР с Путиным, Песков ответил: "Мы сообщим, как только они встанут в график. Так или иначе будет общение, пока планы верстаются".

Ранее в среду стало известно, что глава Луганской народной республики Леонид Пасечник обратился к Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав России.