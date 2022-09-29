В Киргизии за взятку в особо крупном размере задержан министр образования и науки

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Министр образования и науки Киргизии Алмазбек Бейшеналиев задержан при получении взятки в особо крупном размере, сообщила в четверг пресс-служба киргизского МВД.

"В рамках расследуемого уголовного дела по факту вымогательства взятки в особо крупном размере, при получении взятки задержан министр образования и науки Киргизии Алмазбек Байшеналиев", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время расследуется факт получения взятки в особом крупном размере ($110 тыс.) при зачислении иностранных студентов в вузы республики.

По итогам расследования уголовного дела будет предоставлена вся полная информация, отметили в пресс-службе.

Алмазбек Бейшеналиев занимал должность министра образования и науки в 2020-2021 годах. С февраля 2022 года был вновь назначен на эту должность.