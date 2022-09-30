Военные РФ сообщили об уничтожении цеха по сборке украинских ракет на "Южмаше"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило об уничтожении в Днепропетровске цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет на территории "Южного машиностроительного завода".

"Высокоточным ударом ВКС России в районе города Днепропетровск уничтожены цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет "Гром-2" и "Точка-У" на территории производственного объединения "Южный машиностроительный завод"", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

"В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Николаев поражен взвод американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики сбит МиГ-29 воздушных сил Украины", - добавил он.

По его словам, еще один украинский Су-25 уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Терновые Поды Николаевской области.

Конашенков сообщил, что средствами противовоздушной обороны ВКС России за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Урожайное Херсонской области, Сватово, Владимировка Луганской народной республики, Петровское Донецкой народной республики и Новоегоровка Харьковской области.

"Также уничтожены в воздухе 18 американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS над городом Херсон, в районах населенных пунктов Новая Каховка, Червоный Маяк Херсонской области и сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM над Новой Каховкой Херсонской области", - сказал официальный представитель министерства обороны РФ.