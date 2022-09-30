СБ ООН не принял проект резолюции США и Албании с осуждением референдумов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Россия заветировала в СБ ООН проект резолюции США и Албании с осуждением решения о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

"Проект резолюции не приняли", - сказал председатель СБ ООН Никола де Ривьер.

Согласно результатам голосования, за принятие проекта резолюции проголосовали 10 членов СБ, четверо воздержались на голосовании, а Россия проголосовала против, применив право вето. Таким образом, проект не приняли.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что намерен вынести проект резолюции на рассмотрение в Генассамблее ООН.