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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

СБ ООН не принял проект резолюции США и Албании с осуждением референдумов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Россия заветировала в СБ ООН проект резолюции США и Албании с осуждением решения о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

"Проект резолюции не приняли", - сказал председатель СБ ООН Никола де Ривьер.

Согласно результатам голосования, за принятие проекта резолюции проголосовали 10 членов СБ, четверо воздержались на голосовании, а Россия проголосовала против, применив право вето. Таким образом, проект не приняли.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что намерен вынести проект резолюции на рассмотрение в Генассамблее ООН.

США ООН Албания
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