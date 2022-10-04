Иудеи отметят свой главный праздник - День искупления

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Самые главные сутки в иудейском календаре - Йом-Кипур, или День искупления - наступят во вторник вечером.

Йом-Кипур отмечают на десятый день иудейского нового года. Согласно иудаизму, именно в Йом-Кипур Бог определяет судьбу каждого человека в наступившем году, поэтому проводить эти сутки следует в строгом посте, который исключает употребление пищи и воды, мытье, интимную близость, умащение тела и ношение кожаной обуви. В отличие от других постов, Йом-Кипур соблюдают даже беременные и кормящие женщины, здоровью которых не угрожает опасность. В случае угрозы жизни человек освобождается от поста, но если ему позволяет состояние здоровья, то он так же, как и все постящиеся, проводит день в молитве и раскаянии. Накануне праздника принято также совершать благие дела и помогать малоимущим.

В поздравлении к иудеям президент Федерации еврейских общин России Александр Борода отметил, что Йом-Кипур - это "уникальная возможность обновить отношения с Творцом, очиститься от грехов в Его глазах и, что безмерно важно, - почувствовать себя прощенными". Не случайно в этот день принято идти в синагогу, чтобы вместе просить милости у Творца.

Лидер еврейской общины пожелал единоверцам больших духовных сил, чтобы они помогли с легкостью выдержать пост и раскаяться во всех своих проступках и заблуждениях. "Пусть наши общие усилия в этот Йом-Кипур принесут всему человечеству больше доброты, взаимного уважения и помогут восстановить мир и понимание между людьми", - пожелал раввин.