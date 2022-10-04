МИД КНДР уважает решение новых регионов о присоединении к РФ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Пхеньян поддерживает решение правительства России о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в свой состав, сообщает МИД КНДР.

"Мы проявляем уважение к волеизъявлению жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые стремились к вхождению в состав России, и поддерживаем позицию правительства России о принятии вышеуказанных регионов в свой состав", - говорится в заявлении главы департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су, опубликованном ЦТАК.

Он добавил, что референдум в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях был проведен "в соответствии с Уставом ООН, определившим принцип равенства народа и его права на самоопределение".