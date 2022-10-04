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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:52

Блинкен призвал Баку и Ереван ускорить переговоры по мирному договору

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с главой МИД Армении Араратом Мирзояном и госсекретарем США Энтони Блинкеном подтвердил готовность Баку подписать мирный договор с Ереваном.

В сообщении МИД Азербайджана говорится, что Байрамов в ходе телефонного разговора поделился подробностями встречи с Мирзояном в Женеве 2 октября.

"У азербайджанской стороны имеются ожидания, что стороны продолжат переговоры по тексту мирного договора на основе элементов, предложенных Баку на встрече в Женеве", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

МИД отметил, что призыв Азербайджана о проведении в октябре двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы был встречен положительно.

"Байрамов заявил, что Азербайджан привержен обеспечению мира в регионе и еще раз подтвердил готовность подписать мирный договор. Министр также добавил, что в постконфликтный период Баку продолжит работу с целью реинтеграции армянского населения, проживающего в Карабахском регионе Азербайджана", - отмечается в информации.

Блинкен, в свою очередь, призвал стороны воздержаться от вооруженных столкновений, ускорить переговоры над мирным договором на основе предложенных элементов и подчеркнул важность продолжения работ по делимитации границы.

"В ходе разговора стороны обменялись мнениями по другим направлениям нормализации отношений между Баку и Ереваном, договорились продолжить контакты с целью добиться прогресса по этим вопросам", - подчеркивает МИД Азербайджана.

Армения Азербайджан США
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