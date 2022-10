SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в четверг по московскому времени вывела на орбиту очередную партию из 52 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод на орбиту 52 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии в среду в 16:10 по времени Тихоокеанского побережья США (в четверг в 02:10 мск).

Он стал 64-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

SpaceX запустила уже более 3,5 тысяч интернет-спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Свыше трех тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в пятый раз, примерно через девять минут совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Тихом океане в нескольких сотнях км от базы.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.