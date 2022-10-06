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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Саудовская Аравия выпустила "зеленые" бонды на $3 млрд, включая столетние на $500 млн

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия дебютировала на рынке с выпуском "зеленых" гособлигаций, разместив три выпуска на общую сумму $3 млрд, сообщает The Wall Street Journal.

Суверенный фонд Public Investment Fund (PIF) продал номинированные в долларах США бумаги со сроками погашения 5 лет, 10 лет и 100 лет. Доходность первых двух выпусков превысила соответственно на 125 базисных пунктов и 165 б.п. доходность аналогичных по сроку обращения американских гособлигаций. Объем продаж составил $1,25 млрд для каждого выпуска.

Доходность столетних бондов составила 6,7% годовых, объем размещения – $500 млн.

В размещении принимали участие банки Citigroup, JPMorgan Chase и Goldman Sachs.

"Страны Персидского залива с начала года являются лучшим местом, чтобы спрятаться и пережить шторм. Особенно с такими ценами на нефть, как сейчас", - полагает исполнительный директор по управлению активами с фиксированной доходностью дубайской Arqaam Capital Зейна Ризк.

Мировой рынок бондов оказался под давлением, поскольку центральные банки разных стран повышают процентные ставки для борьбы с инфляцией. Это привело к падению индекса облигаций Bloomberg Global Aggregate в этом году на 19%.

Обычно столетние бонды выпускаются в более благоприятных рыночных условиях, но инвесторы полагают, что цена размещения и сильное финансовое положение королевства сделали нынешний выпуск привлекательным.

Саудовская Аравия
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