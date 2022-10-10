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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Власти Киргизии пообещали помочь компаниям из России с локализацией производства

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Целый ряд российских компаний заинтересован в частичной локализации своего производства в Киргизии, власти республики готовы создать для этого необходимые условия, заявил на Российско-киргизском инвестиционном форуме глава Национального агентства по инвестициям Киргизии Умбриэль Темиралиев.

Его агентство уже взаимодействует как с крупными, так и с мелкими российскими компаниями, которые заинтересованы в частичной локализации производства или думают о выходе на рынок республики.

Власти Киргизии предлагают рассмотреть вариант работы российских компаний на территории свободных экономических зон, преференциальных территориях. При этом предлагается применять механизм государственно-частного партнерства.

"Буквально вчера мы узнали об интересе со стороны одной российской компании, которая хочет перевести сюда свое предприятие частично. Она хотела бы открыть здесь сборку транспортной техники, включая электрический общественный транспорт. Мы заинтересованы в привлечении инвестиций из России и дальше и намерены приложить максимальные усилия для развития и укрепления наших взаимоотношений", - заключил Темиралиев, не приводя названий этих компаний.

Киргизия Умбриэль Темиралиев Нацагентство по инвестициям
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