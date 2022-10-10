Около тысячи военных из стран ОДКБ направляются на учение в Таджикистан

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Порядка тысячи военных из стран ОДКБ направляются в Таджикистан на совместное учение "Рубеж-2022", активная фаза которого начнется через неделю, сообщили в Объединенном пресс-центре учений ОДКБ.

"Контингенты Коллективных сил быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона направляются в Таджикистан для участия в совместном учении", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что учение "Рубеж-2022" воинских контингентов государств-членов Центрально-Азиатского региона ОДКБ пройдет в Таджикистане с 10 по 21 октября, его активная фаза состоится на полигоне Харбмайдон с 17 по 21 октября.

"Планируется, что общая численность участников учений в Таджикистане составит около 1000 человек и свыше 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и БПЛА", - сообщили в пресс-центре.

Там отметили, что темой учения станет подготовка и ведение боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ.