Посольство Казахстана призвало соотечественников покинуть территорию Украины

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Посольство Казахстана в Киеве просит своих граждан по возможности покинуть территорию Украины, а тех, кто находится в стране, соблюдать меры безопасности.

"В связи с активизацией атак на гражданскую инфраструктуру и государственные объекты по всей Украине, посольство Республики Казахстан настоятельно просит своих граждан воздержаться от поездок в Украину, а тех, кто пребывает в стране, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях и бомбоубежищах", - говорится в сообщении дипведомства, опубликованном в понедельник в соцсетях.

Ранее в понедельник сообщалось, что посольство США в Киеве обратилось с призывом к американским гражданам выехать за пределы территории Украины.