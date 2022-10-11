Минск свел задачи Региональной группировки войск к сугубо оборонительным

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Задачи Региональной группировки войск (РГВ) носят сугубо оборонительный характер, а все мероприятия, проводимые в настоящий момент, направлены на адекватное реагирование на действия вблизи границ страны, заявил через пресс-службу министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Задачи региональной группировки войск сугубо оборонительные. А все мероприятия, проводимые в настоящий момент, направлены на адекватное реагирование на действия вблизи наших границ", - заявил глава ведомства.

Хренин объяснил, что РГВ - это сложный организм, состоящий из множества составляющих: это и органы управления различного уровня, войска, силы, системы обеспечения. На протяжении времени функционирования этого оборонного компонента Союзного государства отрабатывались различные варианты его развертывания и применения: "одновременное развертывание всех систем в случае явной угрозы, либо поэтапное развертывание в соответствии с обстановкой".

Министр отметил, что на сегодняшний день исходя из складывающейся обстановки Белоруссия и Россия поэтапно реализуют отдельные мероприятия, направленные на упреждающую готовность РГВ к реагированию на складывающуюся обстановку, обеспечивающую безопасность по периметру границ Союзного государства.

"В рамках этих мероприятий исходя из складывающейся обстановки уточняются решения на применение тех или иных компонентов РГВ, синхронизируются системы обеспечения, осуществляется подготовка к выполнению задач, в случае необходимости, отдельных элементов РГВ", - отметили в министерстве.

Там также уточнили, что исходя из угроз может осуществляться перегруппировка для прикрытия отдельных направлений.

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в связи с обострением на западных границах Союзного государства. Министру Хренину он поручил подготовиться к размещению в Белоруссии российских военных.