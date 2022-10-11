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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

В МИД РФ посоветовали США отказаться от санкций для стабилизации нефтяных цен

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты для выхода из энергетического кризиса и стабилизации цен на энергоресурсы должны снять все введенные санкции, а не вводить новые рестрикции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я могу подсказать американской стороне самый простой способ выхода из нынешнего энергетического кризиса и стабилизации нефтяных цен. Надо просто отказаться от всех санкций, которые они ввели, всех незаконных рестрикций, и наконец-то перейти к заявленной цели - свободной экономике, во многом основанной на саморегулировании в рамках международных правовых норм и правил", - заявила Захарова на брифинге во вторник.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что действия Соединенных Штатов, в том числе идеи потолка цен на нефть и санкций против тех, кто покупает российскую нефть, нелегитимны и разрушают экономику.

"Запад давно пытается разрушить формат ОПЕК+, чтобы распоряжаться рынком нефти в своих интересах, они этого и не скрывали. Во многом вся ситуация вокруг Украины началась именно из-за энергоресурсов, им нужен был барьер на пути российских энергоресурсов в Европу. Они нашли этот вентиль, который они могли поворачивать по собственному усмотрению, и началось все оттуда", - сказала она.

Захарова также отметила, что Россия "высоко оценивает формат сотрудничества ОПЕК+", считает ее эффективным механизмом урегулирования кризисных ситуаций в нефтяной сфере.

МИД РФ Мария Захарова США
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