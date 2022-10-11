Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Орбан призвал ЕС пересмотреть нынешние санкции против РФ из-за их неэффективности

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Санкции, введенные ЕС против РФ, не лишают Москву доходов в энергетической сфере, их нужно пересматривать, заявил изданию журналу Cicero премьер Венгрии Виктор Орбан.

"Я предлагаю не отменить санкции, а заново их выработать", - сказал премьер Венгрии.

"В энергетике мы гномы, а Россия, напротив, - великан. Гном вводит санкции против великана и затем удивляется, а почему они не работают", - продолжил Орбан.

Он также сказал, что в энергетической сфере не в интересах Европы сменить зависимость от России на зависимость от США. По словам Орбана, для обретения независимости Европа нуждается в четырех или пяти поставщиках энергоресурсов.

Говоря о ситуации на Украине, премьер высказался за прекращение военных действий. "Я принадлежу к мирному лагерю, поэтому я выступаю за немедленное прекращение огня, независимо от того, что думают украинцы", - заявил Орбан.

В миреТрамп призвал начать переговоры о мире между РФ и УкраинойЧитать подробнее

Кроме того, Орбан отметил, что в данный момент Запад "слаб, как никогда раньше". Он уточнил, что ни Индия, ни африканские страны не встали на сторону США против России, чего нельзя было представить ранее. В то же время, по мнению Орбана, соглашение о прекращении огня на Украине должны заключать США и РФ, поскольку Вашингтон оказывает различную поддержку Киеву.

"Надежда на мир носит имя: Дональд Трамп", - резюмировал Орбан.

В конце сентября в канцелярии венгерского премьера заявляли, что Будапешт по-прежнему не готов поддержать предложения по санкциям против России, если эти меры будут касаться энергетики.

ЕС Россия Венгрия Виктор Орбан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Италии заявили о готовности страны к зиме в сфере энергетики

Власти Италии заявили о готовности страны к зиме в сфере энергетики

Продажи ПК в мире в III квартале упали на рекордные 19,5%

Военная операция на Украине

В КГБ Белоруссии спрогнозировали перелом в СВО на Украине в ноябре-феврале

Глава JPMorgan допустил "еще более болезненный" обвал индекса S&P 500

Глава JPMorgan допустил "еще более болезненный" обвал индекса S&P 500

S&P ухудшило прогноз для экономики США на 2023 год до рецессии

Brent подешевела до $95,7 за баррель

Brent подешевела до $95,7 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 11 октября

Новая Зеландия ввела санкции против 75 физлиц и двух компаний из РФ

Новая Зеландия ввела санкции против 75 физлиц и двух компаний из РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });