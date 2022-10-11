Орбан призвал ЕС пересмотреть нынешние санкции против РФ из-за их неэффективности

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Санкции, введенные ЕС против РФ, не лишают Москву доходов в энергетической сфере, их нужно пересматривать, заявил изданию журналу Cicero премьер Венгрии Виктор Орбан.

"Я предлагаю не отменить санкции, а заново их выработать", - сказал премьер Венгрии.

"В энергетике мы гномы, а Россия, напротив, - великан. Гном вводит санкции против великана и затем удивляется, а почему они не работают", - продолжил Орбан.

Он также сказал, что в энергетической сфере не в интересах Европы сменить зависимость от России на зависимость от США. По словам Орбана, для обретения независимости Европа нуждается в четырех или пяти поставщиках энергоресурсов.

Говоря о ситуации на Украине, премьер высказался за прекращение военных действий. "Я принадлежу к мирному лагерю, поэтому я выступаю за немедленное прекращение огня, независимо от того, что думают украинцы", - заявил Орбан.

Кроме того, Орбан отметил, что в данный момент Запад "слаб, как никогда раньше". Он уточнил, что ни Индия, ни африканские страны не встали на сторону США против России, чего нельзя было представить ранее. В то же время, по мнению Орбана, соглашение о прекращении огня на Украине должны заключать США и РФ, поскольку Вашингтон оказывает различную поддержку Киеву.

"Надежда на мир носит имя: Дональд Трамп", - резюмировал Орбан.

В конце сентября в канцелярии венгерского премьера заявляли, что Будапешт по-прежнему не готов поддержать предложения по санкциям против России, если эти меры будут касаться энергетики.