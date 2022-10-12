В Польше не видят признаков диверсии в утечке на трубопроводе "Дружба"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Правительство Польши не считает, что утечка на одной из ниток западного участка трубопровода "Дружба" стала результатом диверсии, сообщает агентство Bloomberg.

"Нет оснований считать, что утечка произошла из-за диверсии", - приводит агентство слова полпреда, курирующего при правительстве вопросы стратегической энергетической инфраструктуры Польши, Матеуша Бергера.

По его словам, утечка на трубопроводе, возможно, вызвана аварией.

Ранее сообщалось, что системы автоматизации польского трубопроводного оператора Pern вечером 11 октября обнаружили утечку нефти на одной из двух ниток западного участка трубопровода "Дружба", примерно в 70 км от Плоцка.

"Это ветка, по которой нефть поступает в Германию. На данный момент причины происшествия неизвестны, поврежденный участок трубопровода отключен, вторая нитка работает без изменений", - сообщила компания.