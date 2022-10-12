Макрон заявил что Франция продолжит оказывать военную помощь Украине

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении интенсифицировать военную помощь Украине.

"Мы поставили (...) знаменитые артиллерийские установки "Цезарь", и украинцы нас поблагодарили. Мы продолжим", - сказал Макрон в среду в эфире телеканала France 2.

"Мы работаем над поставками еще шести дополнительных орудий "Цезарь", - продолжил президент.

Он сообщил также о планах поставок ракет, систем ПВО и радаров.

"Мы не можем поставить столько, сколько просят украинцы, так как мы должны иметь вооружения еще для защиты нашего восточного фланга. Мы защищаем нашу национальную территорию. Мы с первых дней (спецоперации России на Украине - ИФ) направили солдат и развернули средства в Румынии. Мы усиливаем наше присутствие", - объяснил Макрон.