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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

ГА ООН одобрила резолюцию с осуждением референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Постпред РФ считает резолюцию политизированной

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую решение о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют итоги голосования.

143 страны поддержали документ, пять стран (Россия, Белоруссия, КНДР, Никарагуа и Сирия) высказались против, 35 воздержались. Среди воздержавшихся стран - Китай, Армения, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, ЮАР, Таджикистан и Узбекистан.

Согласно резолюции, Генассамблея ООН "вновь подтверждает свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды".

Кроме того, ГА ООН "призывает государства-члены и международные организации (...) поддержать деэскалацию сложившейся ситуации и мирное разрешение конфликта путем политического диалога, переговоров, посредничества и использования других мирных средств".

В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая в ходе созванной спецсессии ГА ООН, назвал резолюцию "политизированной и откровенно провокационной".

"Она не имеет никакого отношения к защите международного прав и Устава ООН. Внося этот проект, западные страны решают собственные геополитические задачи, в очередной раз пытаясь использовать членов Генассамблеи как массовку", - заявил Небензя.

ГА ООН Василий Небензя
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