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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии начался в Астане

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В столице Казахстана Астане в четверг открылся VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

В рамках саммита планируется обсудить актуальные вопросы сотрудничества и ключевые приоритеты деятельности СВМДА.

Встреча проходит под председательством президента Казахстана. В форуме наряду с Казахстаном участвуют лидеры 11 государств: Азербайджана, Ирака, Ирана, Катара, Киргизии, Палестины, России, Таджикистана, Турции и Узбекистана.

Кроме того, на саммите присутствует один вице-президент (Вьетнам), один заместитель председателя (КНР) и пять министров. Белоруссия участвует в саммите как государство-наблюдатель в СВМДА.

В общей сложности в саммите участвуют около 50-ти делегаций.

В состав СВМДА входят 27 стран. Сообщалось, что на саммите в Астане планируется принять нового члена объединения - Кувейт.

СВМДА Астана
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