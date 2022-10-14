Число случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 624 млн

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 623 834 464, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 564 905 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 96 911 257 и 1 064 798.

Индия - 44 623 997 и 528 857.

Франция - 36 319 858 и 156 777.

Бразилия - 34 739 865 и 687 069.

Германия - 34 517 327 и 151 260.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро пятницы составил 842,6. В США на 1 млн жителей скончались 3 255 человек, в Индии - 376, во Франции - 2 375, в Бразилии - 3 191, в Германии - 1 803.