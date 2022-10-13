В РФ за сутки COVID-19 заболели почти 15,5 тыс. человек

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 15,5 тыс. случаев, скончался 101 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"В РФ выявлено 15 477 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 825 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 0,7%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 35 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, в России было зарегистрировано 15 640 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 163. Показатель заболеваемости за сутки держится на уровне показателей начала августа, однако тогда отмечался рост числа заболевших.

За минувшие сутки скончался 101 человек, накануне сообщалось о 105 умерших.

"Выздоровели за сутки 30 793 человека, или на 1,3% больше в сравнении с 12 октября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 264 080 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 388 610 умерших и 20 531 754 выздоровевших.