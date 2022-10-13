На Тайване сняли антиковидные ограничения на въезд

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - На Тайване отменили все ограничения на въезд, введенные ранее для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, сообщает Associated Press.

Приезжающим больше не нужно будет отправляться на карантин по прибытии или сдавать ПЦР-тест.

Ограничения на въезд на Тайвань действовали более двух лет.

Ранее в четверг в международном аэропорту Тайваня Таоюань приземлился самолет с туристами из Таиланда. В аэропорту их встречали представители туристического сектора, которые вручали подарки первым после отмены ограничений туристам.

В сентябре в Гонконге также отменили обязательный карантин для приезжающих.