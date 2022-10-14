Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:41

Более 2 тыс. грузовиков скопилось в очередях на границе Белоруссии с ЕС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Более 2 тысяч грузовых фур и 300 легковых автомобилей скопилось в очередях на границе на выезд из Белоруссии в Евросоюз, сообщил в пятницу Госпогранкомитет Белоруссии.

По состоянию на утро пятницы в очереди на выезд с территории республики в страны Евросоюза находятся 2080 грузовых фур, говорится в сообщении ведомства.

"За сутки наименьший показатель выполнения нормы пропуска фур – у сотрудников польского погранперехода Бобровники (Берестовица) – 19%. На данном маршруте в ЕС фиксируется наибольшее скопление грузовиков", - говорится в сообщении.

"Через литовское направление сопредельными контрольными службами в Евросоюз пропущено всего 36% большегрузов, через латвийские пункты пропуска – Патерниеки (Григоровщина) и Силене (Урбаны) – в среднем 52%", - добавили там.

Замедление оформления сказывается также на очередях легковых автомобилей, добавили в ведомстве.

"Наибольшее скопление легковых авто фиксируется перед погранпереходом Тересполь (Брест). За сутки сопредельные контрольные службы оформили всего 5% машин от нормы, в Бобровниках (Берестовице) – 58%", - сообщили там. Очереди легковых автомобилей на выезд в ЕС, по данным Госпогранкомитета Белоруссии, превышают 300 машин.

Белоруссия ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Финансовая G20 вновь закончила встречу без итогового коммюнике

Военная операция на Украине

В Херсонской администрации объяснили эвакуацию населения необходимостью "зачистки"

МВФ не ждет отмены политики COVID Zero в Китае до II полугодия 2023 года

МВФ не ждет отмены политики COVID Zero в Китае до II полугодия 2023 года

SpaceX просит Пентагон взять на себя расходы по спутникам Starlink для Украины

Шри-Ланка из-за санкций не готова принимать карты "Мир"

Шри-Ланка из-за санкций не готова принимать карты "Мир"

Глава МАГАТЭ заявил о прогрессе в создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

Российские туристы пока не могут оформить для оплаты турецкую банковскую карту Troy

Российские туристы пока не могут оформить для оплаты турецкую банковскую карту Troy

Что случилось этой ночью: пятница, 14 октября

Южная Корея впервые за пять лет ввела новые санкции против КНДР из-за пусков ракет

Режим КТО введен в Белоруссии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });