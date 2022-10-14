Более 2 тыс. грузовиков скопилось в очередях на границе Белоруссии с ЕС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Более 2 тысяч грузовых фур и 300 легковых автомобилей скопилось в очередях на границе на выезд из Белоруссии в Евросоюз, сообщил в пятницу Госпогранкомитет Белоруссии.

По состоянию на утро пятницы в очереди на выезд с территории республики в страны Евросоюза находятся 2080 грузовых фур, говорится в сообщении ведомства.

"За сутки наименьший показатель выполнения нормы пропуска фур – у сотрудников польского погранперехода Бобровники (Берестовица) – 19%. На данном маршруте в ЕС фиксируется наибольшее скопление грузовиков", - говорится в сообщении.

"Через литовское направление сопредельными контрольными службами в Евросоюз пропущено всего 36% большегрузов, через латвийские пункты пропуска – Патерниеки (Григоровщина) и Силене (Урбаны) – в среднем 52%", - добавили там.

Замедление оформления сказывается также на очередях легковых автомобилей, добавили в ведомстве.

"Наибольшее скопление легковых авто фиксируется перед погранпереходом Тересполь (Брест). За сутки сопредельные контрольные службы оформили всего 5% машин от нормы, в Бобровниках (Берестовице) – 58%", - сообщили там. Очереди легковых автомобилей на выезд в ЕС, по данным Госпогранкомитета Белоруссии, превышают 300 машин.