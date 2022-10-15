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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Космический корабль Crew Dragon-4 успешно приводнился в Атлантическом океане

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon-4 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту успешно приводнился в Атлантике у берегов штата Флорида, в пятницу покинув Международную космическую станцию (МКС), сообщило Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Спускаемая капсула корабля вслед за раскрытием всех парашютов приводнилась в пятницу в 16:55 по времени Восточного побережья США (23:55 мск) вблизи побережья штата Флорида.

На Землю после почти пятичасового автономного полета вернулись астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и астронавт Европейского космического агентства (ESA) итальянка Саманта Кристофоретти.

В районе посадки находится поисково-спасательное судно Shannon, которое поднимет капсулу из воды на свой борт с помощью гидравлического подъемного устройства, после чего из Crew Dragon-4 будет извлечен его экипаж.

Многоразовый космический корабль Crew Dragon-4 прибыл на МКС 28 апреля и покинул её 14 октября. Таким образом, экипаж миссии провел на станции почти шесть месяцев.

В настоящий момент на МКС продолжают работать астронавты NASA Николь Манн, Джош Кассада и Франсиско Рубио, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката, а также космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.

Crew Dragon-4 NASA
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