Лукашенко встретился с Назарбаевым во время своего визита в Астану

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего визита в Астану побывал в гостях у первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

44-секундный отрывок из видео встречи Лукашенко и Назарбаева появилось в соцсетях в субботу. На нем видно, как Назарбаев тепло встречает гостя на пороге своего дома, затем они вместе фотографируются и беседуют у камина. Назарбаев показывает Лукашенко альбом с совместными фотографиями с заседаний ЕАЭС.

Судя по часам на стене дома, встреча президентов состоялась в минувшую пятницу около 22-х часов вечера.

Лукашенко приезжал в Астану для участия в саммите СВМДА и заседании совета глав государств СНГ.