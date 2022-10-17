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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:51

В правительстве Грузии не увидели необходимости отмены безвизового режима с Россией

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили, в ведомство которого входит таможенная служба, считает, что на сегодняшний день нет необходимости вводить визовый режим с Россией.

"Существующие сегодня механизмы контроля на границе полностью отвечают тем вызовам, которые стоят перед страной, поэтому на данном этапе лично я не вижу необходимости вводить визовый режим с Россией", - заявил Хуцишвили в понедельник на брифинге.

Так он прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили в Кишиневе о том, что правительство может рассмотреть вопрос о введении визового режима с Россией.

Глава Минфина при этом отметил, что, если наступит момент, когда существующие механизмы на границе не смогут обеспечивать стандарт безопасности, "мы можем говорить о пересмотре режима, но, повторяю, на сегодняшний день в этом нет никакой необходимости".

Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили также заявил журналистам, что правительство Грузии пока не будет пересматривать вопрос о действующем безвизовом режиме с Россией.

В настоящее время Грузия имеет безвизовый режим не только с Россией, но и еще почти со ста странами мира.

Грузия
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