Китайская BYD ожидает скачка чистой прибыли в III квартале до рекорда

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - BYD Co., ведущий производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в Китае, ожидает роста чистой прибыли по итогам третьего квартала почти в 5 раз (на 365%) по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Как сообщила компания в биржевых документах, содержащих предварительные квартальные результаты, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила 5,5-5,9 млрд юаней ($765-820 млн) и побила рекорд.

При этом чистая прибыль за три квартала текущего года выросла почти в 4 раза (на 289%), до 9,5 млрд юаней.

В то же время объем продаж NEV также, как ожидается, достиг рекорда в минувшие три месяца, что помогло компании "значительно улучшить финансовые показатели" и снизить "давление на операции из-за скачка цен на сырьевые товары". BYD продала 537 164 электрокаров и гибридных автомобилей, что почти в 3 раза (на 197%) больше показателя годом ранее, отметила компания.

BYD производит собственные аккумуляторы и полупроводники для автомобилей, что позволяет ей избежать значительной доли проблем в цепочках поставок.

Котировки акций BYD на торгах в Шэньчжэне в понедельник упали на 1,5%. Предварительная отчетность была опубликована после закрытия торгов.