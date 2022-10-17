Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Китайская BYD ожидает скачка чистой прибыли в III квартале до рекорда

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - BYD Co., ведущий производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в Китае, ожидает роста чистой прибыли по итогам третьего квартала почти в 5 раз (на 365%) по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Как сообщила компания в биржевых документах, содержащих предварительные квартальные результаты, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила 5,5-5,9 млрд юаней ($765-820 млн) и побила рекорд.

При этом чистая прибыль за три квартала текущего года выросла почти в 4 раза (на 289%), до 9,5 млрд юаней.

В то же время объем продаж NEV также, как ожидается, достиг рекорда в минувшие три месяца, что помогло компании "значительно улучшить финансовые показатели" и снизить "давление на операции из-за скачка цен на сырьевые товары". BYD продала 537 164 электрокаров и гибридных автомобилей, что почти в 3 раза (на 197%) больше показателя годом ранее, отметила компания.

BYD производит собственные аккумуляторы и полупроводники для автомобилей, что позволяет ей избежать значительной доли проблем в цепочках поставок.

Котировки акций BYD на торгах в Шэньчжэне в понедельник упали на 1,5%. Предварительная отчетность была опубликована после закрытия торгов.

BYD
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ходе обмена пленными ДНР отдала 108 человек, Украина - 110

Канье Уэст решил купить соцсеть сторонников Трампа

Канье Уэст решил купить соцсеть сторонников Трампа

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Совет ЕС расширил санкции против Ирана за нарушение прав человека

Совет ЕС расширил санкции против Ирана за нарушение прав человека
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили, что проводят обмен пленными с Киевом по формуле 110 на 110

Совет ЕС одобрил создание тренировочной миссии для украинских военных

В правительстве Грузии не увидели необходимости отмены безвизового режима с Россией

Минск сообщил, что РФ направляет в региональную группировку в Белоруссию до 9 тыс. военных

Минск сообщил, что РФ направляет в региональную группировку в Белоруссию до 9 тыс. военных

Новый глава британского Минфина отказался от большинства запланированных бюджетных стимулов

Сербия до конца октября не будет экспортировать газ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });