Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Крупнейший в Европе производитель полупроводников резко увеличил прибыль и выручку

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - STMicroelectronics NV (STMicro), крупнейший в Европе разработчик и производитель полупроводниковых компонентов, резко увеличил чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2022 года благодаря активному спросу на продукцию компании.

В июле-сентябре чистая прибыль STMicro составила $1,1 млрд против $474 млн годом ранее.

Квартальная выручка компании увеличилась до $4,32 млрд с $3,2 млрд годом ранее.

Валовая прибыль повысилась до $2,06 млрд с $1,33 млрд, операционная прибыль - до $1,27 млрд с $605 млн. Валовая рентабельность составила 47,6%, операционная - 29,4%.

Руководство STMicroelectronics ожидало, что выручка в минувшем квартале составит в среднем $4,24 млрд, валовая рентабельность - около 47%.

По прогнозу компании, выручка в четвертом квартале составит около $4,4 млрд, валовая маржа - 47,3%. За весь 2022 год STMicro ожидает выручку в размере порядка $16,1 млрд, что предусматривает рост примерно на четверть относительно 2021 года.

С начала 2022 года капитализация STMicro снизилась на 23,2%, до 31,93 млрд евро.

STMicro Европа Италия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Единый налоговый вычет 400 тыс. руб. в сфере страхования жизни могут ввести до конца года

Сечин пригласил азербайджанскую Socar к участию в проекте "Восток Ойл"

Глава "Роснефти" отметил, что BP остается ее "теневым" акционером

Сечин назвал введение потолков цен на энергоресурсы покушением на основы рынка

Сечин назвал введение потолков цен на энергоресурсы покушением на основы рынка

В Москве в октябре спрос на аренду жилья упал на 20%

Shell ждет завершения сделки с ее долей в "Сахалине-2" в I квартале 2023 года

Shell ждет завершения сделки с ее долей в "Сахалине-2" в I квартале 2023 года

Решетников ждет перехода экономики РФ к поквартальному росту уже в конце года

Решетников ждет перехода экономики РФ к поквартальному росту уже в конце года

Meta сократила квартальную прибыль вдвое

Цена Brent приблизилась к $96 за баррель

Рубль остался стабилен к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых стимулов

Рубль остался стабилен к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых стимулов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });