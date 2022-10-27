Крупнейший в Европе производитель полупроводников резко увеличил прибыль и выручку

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - STMicroelectronics NV (STMicro), крупнейший в Европе разработчик и производитель полупроводниковых компонентов, резко увеличил чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2022 года благодаря активному спросу на продукцию компании.

В июле-сентябре чистая прибыль STMicro составила $1,1 млрд против $474 млн годом ранее.

Квартальная выручка компании увеличилась до $4,32 млрд с $3,2 млрд годом ранее.

Валовая прибыль повысилась до $2,06 млрд с $1,33 млрд, операционная прибыль - до $1,27 млрд с $605 млн. Валовая рентабельность составила 47,6%, операционная - 29,4%.

Руководство STMicroelectronics ожидало, что выручка в минувшем квартале составит в среднем $4,24 млрд, валовая рентабельность - около 47%.

По прогнозу компании, выручка в четвертом квартале составит около $4,4 млрд, валовая маржа - 47,3%. За весь 2022 год STMicro ожидает выручку в размере порядка $16,1 млрд, что предусматривает рост примерно на четверть относительно 2021 года.

С начала 2022 года капитализация STMicro снизилась на 23,2%, до 31,93 млрд евро.