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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

В Шотландии хотят ввести собственную валюту в случае обретения независимости

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Шотландский первый министр Никола Стерджен заявила, что если Шотландия выйдет из состава Великобритании, то в ней будет введен "шотландский фунт", а паспорт для путешествия по Великобритании будет не нужен, сообщает в понедельник Sky News.

"Этот документ в деталях описывает наш осторожный и ответственный поэтапный подход, а также меры, необходимые для поддержки новой валюты", - сказала Стерджен, представившая предложения по экономике на случай обретения Шотландией независимости. Она отметила, что введет новую валюту "как можно скорее", если Шотландия получит независимость.

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Стерджен заявила, что также будут необходимы специальные пограничные договоренности для обеспечения дальнейшей торговли товарами и услугами по всей Великобритании. Она добавляла, что, в случае выхода из Великобритании, Шотландия останется в единой зоне путешествий с королевством и Ирландией, поэтому для поездок не потребуется паспорт.

Она также отметила, что Шотландия будет нацелена на возвращение в ЕС, но признала, что это будет "достаточно длительный процесс", в частности, из-за пограничных вопросов.

В 2014 году граждане Шотландии проголосовали против выхода из состава Великобритании, однако сторонники независимости говорят о том, что Brexit изменил ситуацию, так как большинство шотландцев проголосовало за то, чтобы Великобритания не выходила из ЕС. Теперь Стерджен планирует провести новый референдум в октябре 2023 года, если удастся решить вопрос о законности его проведения.

Великобритания Шотландия
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