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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Hasbro в III квартале снизил чистую прибыль почти вдвое

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель игрушек Hasbro Inc в третьем квартале сократил чистую прибыль почти вдвое на фоне давления высокой инфляции на потребительский спрос.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $129,2 млн, или $0,93 в расчете на акцию, по сравнению с $235,2 млн, или $1,83 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года. Скорректированный показатель опустился до $1,42 с $1,96 на акцию.

Выручка уменьшилась на 15% – до $1,676 млрд против $1,97 млрд годом ранее. Без учета изменения валютных курсов показатель снизился на 12%.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $1,52 на акцию, при этом выручка совпала с прогнозом.

Ожидается, что в четвертом квартале выручка останется примерно на прошлогоднем уровне без учета изменения курсов обмена валют, заявил главный исполнительный директор Hasbro Крис Кокс.

Выручка Hasbro в сегменте Entertainment, включающем производство, распространение и лицензирование видеоконтента, в минувшем квартале упала на 35%, в сегменте потребительской продукции – на 10%.

Доходы подразделения Wizards of the Coast and Digital Gaming, специализирующееся на настольных и цифровых играх, таких как коллекционная карточная игра Magic: The Gathering и настольная ролевая игра Dungeons & Dragons, сократились на 16%.

Hasbro прогнозирует, что по итогам 2022 года совокупная выручка будет на уровне предыдущего года или немного ниже без учета изменения валютных курсов.

Компания выплатила в третьем квартале дивиденды на общую сумму $96,7 млн. Следующие выплаты назначены на 15 ноября и будут составлять $0,7 на акцию. Реестр акционеров закроется 1 ноября.

Котировки акций Hasbro падают на 4% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года рыночная стоимость компании снизилась на треть (до $9,2 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 потерял около 23%.

Hasbro
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