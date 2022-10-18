СМИ сообщили о готовности Пакистана закупать нефть из РФ по аналогичной для Индии цене

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Пакистан готов закупать российскую нефть и нефтепродукты, но по той же цене, которую за это платит Индия, пишут местные СМИ во вторник со ссылкой на заявление министра финансов Исхака Дара.

"Министр финансов Пакистана Исхак Дар указал на потенциальную готовность страны покупать нефть из России, но в том случае, если она будет поставляться по той же цене, за которую ее получает Индия", - пишет газета Daily Times.

Дар находится с визитом в Вашингтоне. Отвечая на вопросы журналистов, он выразил надежду на то, что "Запад не будет препятствовать импорту российской нефти со скидкой – с учетом трудного финансового положения Пакистана, усугубившегося недавними наводнениями", отмечает газета.