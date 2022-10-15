Экипаж космического корабля Crew Dragon-4 покинул спускаемый аппарат

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Спасатели достали из спускаемой капсулы пилотируемого космического корабля Crew Dragon-4, приводнившегося в пятницу в Атлантике у берегов Флориды, четырех членов его экипажа, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

На Землю после почти пятичасового автономного полета вернулись астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и астронавт Европейского космического агентства (ESA) итальянка Саманта Кристофоретти. Они провели на борту Международной космической станции, которую покинули в пятницу, 170 дней.

По данным NASA, теперь астронавтам предстоит пройти медицинский осмотр.

Спускаемая капсула корабля вслед за раскрытием всех парашютов приводнилась в 16:55 по времени Восточного побережья США (23:55 мск) вблизи побережья штата Флорида.

В районе посадки экипаж ожидало поисково-спасательное судно Shannon, которое подняло капсулу из воды на свой борт с помощью гидравлического подъемного устройства, после чего спасатели извлекли из нее экипаж.

Многоразовый космический корабль Crew Dragon-4 прибыл на МКС 28 апреля и покинул ее 14 октября. Таким образом, экипаж миссии провёл на станции почти шесть месяцев.

В настоящий момент на МКС продолжают работать астронавты NASA Николь Манн, Джош Кассада и Франсиско Рубио, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката, а также космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.