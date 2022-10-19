Лидеры Японии и Австралии обсудят вопросы безопасности на встрече в субботу

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министры Японии Фумио Кисида и Австралии Энтони Альбанезе встретятся в эти выходные в австралийском городе Перт, чтобы обсудить вопросы безопасности, энергетики и изменения климата, сообщают японские СМИ.

Согласно источникам в японском правительстве, по итогам встречи лидеры намерены выпустить совместную декларацию, в которой будет подчеркнута важность "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

Ожидается, что в ходе встречи, которая запланирована на субботу, при рассмотрении вопросов безопасности они рассмотрят вопросы взаимодействия в рамках Транстихоокеанского партнерства и четырехстороннего диалога по безопасности Quad.

По словам официальных лиц, энергетика и изменение климата также будут на первом месте в повестке дня.

"Премьер-министр Кисида и я обсудим пути укрепления нашего сотрудничества и достижения нашего общего видения мирного, стабильного, устойчивого к изменению климата и процветающего Индо-Тихоокеанского региона", - цитируют СМИ австралийского лидера.

Отмечается, что визит Кисиды в Австралию станет первым визитом премьер-министра Японии с 2018 года.