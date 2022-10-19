США накануне выборов в Конгресс

Глава Центра североамериканских исследований ИМЭМО рассказала об особенностях предвыборной ситуации в Штатах

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Через три недели в США пройдут выборы в Конгресс: переизбираются вся Палата представителей (435 конгрессменов) и треть Сената (35 мест). В 2020 году Демократическая партия потеряла 10 мест в Палате представителей, но все же сохранила большинство, Сенат же после тех выборов формально оказался поделенным между двумя партиями, но наличие у демократов одного голоса вице-президента давало им преимущество. 8 ноября этого года будет решаться, останется ли хрупкое большинство у Демократической партии и дальше.

На эту тему наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов побеседовал с руководителем Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е.М.Примакова Викторией Журавлевой.

Экономическое положение накануне выборов

Корр.: На все выборы в органы власти во всех странах значительное влияние оказывает положение внутри страны. Особенно это касается Соединенных Штатов. Каково положение там сейчас?

Журавлева: Сложное. Инфляция, которая сохраняется на рекордном для США уровне (8-9%) уже больше года, и сопровождающее ее снижение доходов населения делает электорат более готовым к переменам. Граждане недовольны: больше 70% американцев считают, что страна сбилась с пути, всего 16% положительно оценивают деятельность действующего Конгресса, больше 60% выступают за полную смену своих представителей. Пока большинство прогнозов обещают частичную смену партийного контроля над законодательной властью: республиканцы с большой вероятностью вернут себе Палату представителей после четырехлетнего перерыва, но Сенат все еще может остаться под контролем демократов.

Для демократов это не самый худший исход из возможных. Еще в середине лета прогнозы были куда менее оптимистичными: большинство экспертов пророчили масштабную победу Республиканской партии в обеих палатах. Что же изменилось за эти месяцы в США?

На первый взгляд, все традиционно измеряемые показатели, влияющие на выбор избирателей, остались прежними. Экономическая ситуация в стране по-прежнему противоречивая. С одной стороны, безработица снижается, а динамика снижения доходов граждан во втором квартале выглядит гораздо лучше, чем в начале года, когда федеральное правительство перестало выплачивать "ковидные" деньги населению (-0.6 против -7,8). Однако, с другой стороны, борьба с инфляцией пока не принесла ощутимых результатов: она так и колеблется между 8 и 9% при обычных для США 2%.

Популярность президента как традиционный ключевой фактор успеха его партии на промежуточных выборах также не вышла за границы "зоны провала на выборах" с лета. Несмотря на небольшой скачок положительных оценок в августе, сегодня 53% американцев по-прежнему недовольны Дж. Байденом. Как показывают многолетние исследования независимого агентства Gallup, для того чтобы партия президента победила на промежуточных выборах, его популярность должна быть близка к 60%. Такими показателями президенты не могут похвастаться уже много десятилетий, закономерно в течении всего этого периода партия теряет места в Конгрессе после первых двух лет пребывания в Белом доме своего кандидата.

Раскол значительный, но силы равные

Корр.: В чем причина такого быстрого падения популярности избранных президентов? Ведь чтобы прийти в Белый дом, ему надо получить поддержку большинства граждан. Куда исчезает это большинство?

Журавлева: Причина быстрого падения рейтингов американского президента вовсе не в ветрености его граждан, как может показаться. Причина в том, что страна расколота на два лагеря и за последние десятилетия этот раскол достиг таких масштабов, что лагеря практически сравнялись в своей численности. Раскол идет по партийной линии: примерно одинаковое число избирателей поддерживает одну из двух партий, придерживаясь при этом диаметрально противоположных взглядов на то, что происходит в стране. Сами партии также далеки в своих социальных повестках друг от друга, как и их электорат, предлагая американцам совершенно разные картины будущего одной страны. Показательным примером ценностного раскола является битва за легализацию абортов, которая этим летом закончилась полным поражением либерального лагеря, поле того, как Верховный суд отменил гарантированное на федеральном уровне право женщины на аборт, разрешив властям штатов устанавливать свое законодательство в этой сфере.

В итоге все республиканские штаты в течении нескольких месяцев после этого решения ввели полные или частичные запреты абортов, в то время как демократические штаты приняли ряд мер, направленных на расширение доступа к этим медицинским услугам жительниц других штатов с более жестким законодательством. Сторонники обеих партий также относятся к вопросу легализации абортов диаметрально противоположным образом: 60% республиканцев поддерживают полный запрет абортов, в то время как 80% демократов считают, что аборты должны быть легальны во всех или большинстве случаев.

В расколотой стране побеждает то одна, то другая сторона. Победа одной - всегда полное поражение другой, бескомпромиссное! Американское общество получает от федерального правительства вместо плавной реализации общих больших идей, направленных на улучшение их жизни, идейные качели, которые раскачивают страну в разные стороны с увеличивающейся амплитудой. Такие качели предполагают, что в момент взлета одной стороны другая сторона переживает максимальное падение.

Исход зависит от свингеров?

Корр.: Электоральные качели всегда предусматривают и некоторую группу избирателей, которые со стороны смотрят на происходящее. Это так называемые неопределившиеся. Порой они определяются буквально накануне дня выборов. Но они в немалой степени влияют и на ход выборной кампании, и на сами выборы, и на положение в стране после выборов. Как сегодня в США?

Журавлева: Десятилетия такого раскачивания от одной крайности к другой привели к тому, что все большее число граждан не относят себя к сторонникам ни одной из двух партий. Их называют свингерами, или колеблющимся электоратом. На сегодняшний день это самая большая группа избирателей - 41% при 29% демократов и 28% республиканцев. Однако в условиях жесткой двухпартийности группа независимых избирателей на выборах распадается также на демократов и республиканцев. Численный распад этой группы в каждые конкретные выборы зависит от текущей ситуации. Получается, что, примкнув в день выборов к одной из численно одинаковых групп, независимые избиратели фактически решают исход выборов. Однако будучи свободными в своих оценках от партийной лояльности, после выборов они оказываются первыми, чью поддержку теряет избранный кандидат. За ним остается только его электоральная база, а против него такой же по численности второй лагерь - сторонники другой партии. Выйти за 40% популярности очень сложно, потому что для этого надо привлечь независимых избирателей, но их настроения очень изменчивы и малопредсказуемы.

Исход зависит от политических нюансов

Корр.: Что влияет на настроение неопределившихся?

Журавлева: Нюансы политики федеральной власти и особенности социально-политической ситуации.

К моменту новых выборов в Конгресс президенты теряют популярность, неся поражение своей партии. Это уже превратилось в устойчивую черту американского политического процесса. Все прогнозы исхода выборов в этих условиях нацелены скорее на то, чтобы предсказать масштабы поражения. А они, в свою очередь, зависят от нюансов политики президента, которые могут привлечь или, наоборот, оттолкнуть колеблющийся электорат.

У Байдена такие нюансы оказались довольно привлекательными для независимых избирателей. После двух успешных летних месяцев, в ходе которых ему удалось провести сразу три социально-ориентированных законопроекта через Конгресс, его популярность среди колеблющегося электората выросла и шансы демократических кандидатов в Сенат и даже Палату представителей тоже значительно выросли.

Но парадокс в том, что выборная кампания в условиях идейного раскола в США - не лучшее время для привлечения умеренных избирателей. Независимые избиратели - самая сложная аудитория для партий и президентов, потому что, в отличие от эмоционально заряженных базовых сторонников партии, готовых положительно оценивать президента только потому, что он представляет их партию, колеблющийся электорат оценивает результат деятельности президента, а не его партийную принадлежность, и их оценка может быстро меняться.

Колеблющиеся избиратели - наименее предсказуемая часть электората, и их настроения сложнее всего измерить социальными опросами. Очень часто они остаются вообще вне социальных исследований. Как, например, случилось с представителями белого рабочего класса, изменение настроений которых Демократическая партия просто пропустила, а известно об этом стало только после победы Д.Трампа, который смог завоевать их доверие и вывести на выборы не экономическими обещаниями, а популистскими лозунгами о справедливости и уважении.

Популизм - важный нюанс влияния на избирателей

Корр.: Это пример использования нюанса в выборной кампании!

Журавлева: Я же говорю, нюансы очень важны. Каждый раз, делая выбор, такие избиратели решают, кому они больше доверяют, чья повестка выглядит более убедительной, в какой меньше вопросов, с которыми они не согласны, но готовы смириться ради реализации других более важных для них тем. Например, в 2020 году большая часть независимых избирателей относила себя к сторонникам Демократической партии, благодаря этому число ее сторонников оказалось выше числа республиканцев (49% против 44%), что и позволило Байдену победить. В 2021 году, по данным Gallup, их предпочтения поменялись, в результате сторонников Республиканской партии стало больше, чем сторонников Демократической партии (47% против 42%), что позволило спрогнозировать очередную смену партийного контроля над законодательной властью в ноябре 2022 года.

Нестабильность и непредсказуемость настроений свингеров приводит к тому, что для победы партии обращаются прежде всего к своему базовому электорату, используя при этом все более и более популистские лозунги и конструкции. Популизм в США не закончился с Трампом, он просто поменял доминирующий идейный вектор: четыре года в федеральном правительстве правил правый популизм, а теперь там обосновался левый популизм.

Основной чертой и того и другого в разделенной Америке стало противопоставление "хорошей" и "плохой" частей страны. Во время Трампа "хорошими" были правые консерваторы, сегодня - левые либералы. Эта популистская риторика стала особенно заметна в последние месяцы текущей избирательной компании. Байден и демократы выбирают для своих общественных выступлений эмоционально заряженные темы, не стесняясь делить американцев на "своих" и "чужих", на тех, кто, как они, защищают и поддерживают демократические ценности и тех, кто представляет угрозу демократии – экстремистов и сторонников политического насилия. Показательной стала речь Дж. Байдена "о битве за американскую душу", с которой он выступил 1 сентября в Филадельфии, официально запустив федеральный этап избирательной гонки.

Трамп не ушел

Корр.: Трамп, судя по американской печати, остается влиятельной фигурой?

Журавлева: Да, бывший президент в отличие от предыдущих президентов после проигрыша не ушел с политической сцены и остается неформальным лидером Республиканской партии, в которой продолжает доминировать правоконсервативная повестка. По Байдену он - символ "плохой" Америки. Но он все же играет огромную роль в текущей избирательной кампании и активно в ней участвует, поддерживая наиболее консервативных кандидатов, многие из которых в итоге победили на праймериз и будут представлять партию на федеральных выборах в ноябре.

Фигура Трампа позволила демократам и Байдену вновь вернутся к теме спасения демократии внутри страны от политического экстремизма, отвлекая таким образом внимание электората от низкого рейтинга президента и мобилизуя наиболее эмоционально заряженный левый электорат.

Республиканцы, в свою очередь, капитализируют на теме "глубинного государства", подстегивая недоверие правоконсервативного электората к федеральному правительству и мобилизуя его на участие в выборах и борьбу с либералами.

А что же дальше?

Корр.: Все это серьезно повышает уровень радикализации общественных настроений накануне выборов и дает возможность предположить, что следующий состав Конгресса будет еще более поляризованным с преобладанием сторонников праворадикальной и леворадикальной повестки, что сделает компромисс практически недостижимым. Что ждет дальше американцев и какую Америку мы увидим в ближайшее время?

Журавлева: С большой вероятностью после выборов власть в Вашингтоне будет поделена между двумя радикализованными популистскими партиями: президенту-демократу предстоит взаимодействовать с Конгрессом, который либо будет расколот между демократами и республиканцами, либо будет полностью контролироваться республиканской партией. В обоих случаях его возможности продолжать реализовывать свою социальную повестку будут серьезно ограничены.

В условиях вынужденного паралича власти США гораздо быстрее перейдут из режима законотворчества в режим подготовки новых выборов, в этот раз уже президентских. Электоральная борьба станет доминирующей характеристикой политического процесса в следующие два года, диктуя свою логику партиям, президенту, конгрессменам и избирателям, заставляя их выбирать все более и более популистские лозунги, замещая ими реальные партийные программы.

Значит, мы будем видеть новые скандалы и расследования, новые вспышки общественного недовольства и очередные попытки американской власти удержать свой авторитет за счет внешнеполитической повестки, которая также будет становиться все более популистской. Об этом уже свидетельствует новая Стратегия национальной безопасности, которую администрация Дж. Байдена выпустила как раз перед выборами. Американское лидерство в трансформирующемся мире будет строиться на том же популистском принципе, что и внутриполитическая повестка поляризованного Вашингтона: разделяй и властвуй.