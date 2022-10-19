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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Высокий суд Лондона поддержал требования британских компаний Авена разблокировать их счета

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Две британские компании, управляющие имуществом оказавшегося под санкциями российского бизнесмена Петра Авена, получат второй шанс на разблокировку их банковских счетов, на которых находится порядка 1,5 млн фунтов стерлингов ($1,68 млн). Об этом пишет газета Financial Times.

Высокий суд Лондона в среду принял решение вернуть их дело в суд низшей инстанции, который в июле постановил лишь частично "разморозить" счета.

Авен подпал под британские санкции в марте, в связи с чем его активы в стране были заморожены. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) заблокировало счета двух британских компаний Авена, о которых идет речь, в мае, обосновав это сигналами о возможном нарушении режима санкций, поступившими от банков HSBC и Monzo.

Мировой суд Вестминстера частично разблокировал счета в июле, когда британские регуляторы разрешили бизнесмену использовать их для оплаты "базовых потребностей".

Как NCA, так и две компании Авена - Ingliston Management и Lodge Security - оспорили это решение в Высоком суде Лондона.

В среду судья Ровена Коллинз заявила, что мировой суд Вестминстера допустил "явную судебную ошибку", когда принял решение лишь частично снять ограничения со счетов, а не отменить их полностью, и вернула дело на повторное рассмотрение.

NCA, которое выступало против даже частичной разблокировки счетов, теперь получает возможность изложить новые аргументы в пользу заморозки денег, отмечает FT.

Великобритания Петр Авен
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