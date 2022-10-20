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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Пентагон расформировал инженерную часть, помогавшую строить военные базы на Ближнем Востоке

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Командование США расформировало подразделение ВВС, которое помогало возводить взлетно-посадочные полосы на военных базах в Саудовской Аравии, Ираке, Афганистане и других странах Ближнего Востока, сообщает в четверг "Аль-Арабийя".

Ранее в Катаре на базе ВВС США "Эль-Удейд" в Кувейте прошла церемония завершения службы 557-й экспедиционной роты саперов RED HORSE.

Также в сентябре перестала существовать 816-я экспедиционная эскадрилья транспортной авиации.

"Аль-Арабийя" напоминает, что, хотя американские военные остаются на Ближнем Востоке, США в связи с нынешним состоянием отношений с РФ и КНР вносят изменения в военный потенциал и постепенно сокращают свое присутствие в ближневосточном регионе.

Согласно новой стратегии нацбезопасности США, американская внешняя политика "слишком часто по умолчанию концентрировалась вокруг военной сферы; этот подход обуславливала нереалистичная вера в применение силы и смену политических режимов ради достижения устойчивых результатов". В стратегии отмечалось, что США гарантируют способность их союзников на Ближнем Востоке защитить себя от иностранных угроз.

В то же время эта концепция нацбезопасности содержала обещание, что США не позволят какой-либо региональной державе или государству за пределами Ближнего Востока подорвать свободу навигации и мореплавания в местных водах.

США Пентагон
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