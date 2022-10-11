В КГБ Белоруссии спрогнозировали перелом в СВО на Украине в ноябре-феврале

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Переломный момент в российской военной спецоперации на Украине может наступить в ноябре - феврале, заявил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель.

"По нашим оценкам, в период с ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент", - сказал Тертель, которого цитирует во вторник агентство БелТА.

"Если РФ качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу", - добавил Тертель.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции и начал помогать Украине финансами и вооружениями.