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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:17

Франция, Испания и Португалия договорились о морском "коридоре зеленой энергетики"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Лидеры Франции, Испании и Португалии в четверг согласовали вопрос о строительстве морского трубопровода, по которому планируется поставлять водород, сообщает Associated Press.

Этот трубопровод, согласно замыслу, соединит по морю Марсель (Франция) и Барселону (Испания). На первых порах планируется использовать его для поставок газа, однако в итоге он должен переключиться на другой энергоресурс - водород.

Associated Press отмечает, что лидеры стран не уточняют сроки реализации проекта и его стоимость.

Этот трубопровод, который называют "коридором зеленой энергии" заменит так и не реализованный проект газопровода MidCat: его поддерживала, в частности, ФРГ, а Франция, наоборот, критиковала.

Планируется, что руководители Испании, Португалии и Франции проведут встречу в начале декабря, чтобы окончательно согласовать все детали проекта.

Франция Испания Португалия
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