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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Лекорню заявил, что Франция готова содействовать мирному разрешению конфликта на Украине

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню в телефонном разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что Франция выступает против любой эскалации украинского конфликта и готова содействовать его мирному разрешению.

"Франция против любой формы эскалации, особенно ядерной", - приводят в воскресенье французские СМИ слова министра со ссылкой на коммюнике оборонного ведомства страны.

Лекорню подчеркнул решительный настрой французской стороны "содействовать вместе со своими союзниками мирному разрешению конфликта".

Министерство вооруженных сил Франции в своем коммюнике подтвердило, что в разговоре министров упоминались опасения России по поводу "применения украинцами "грязной бомбы" для нанесения удара по собственной территории, чтобы переложить ответственность на Россию".

Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщало, что ситуация на Украине обсуждалась в ходе телефонных переговоров Шойгу и Лекорню.

Украина Франция Себастьян Лекорню Сергей Шойгу
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