ЕК ужесточит стандарты качества воздуха в ЕС из-за обеспокоенности европейцев

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Социологическая служба ЕС Евробарометр опубликовала в понедельник данные опроса, согласно которым европейцы очень обеспокоены влиянием загрязнения воздуха на здоровье и окружающую среду.

"Люди говорят нам, что хотят дышать чистым воздухом. Люди, живущие в городах, страдающие астмой и те, кто живет рядом с промышленными предприятиями, все они обеспокоены и просят нас действовать. Европейская комиссия выступит с амбициозным предложением по ужесточению стандартов качества воздуха в ЕС", - так отреагировал на материалы опроса член Еврокомиссии (ЕК) по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс.

Большинство опрошенных также считает, что промышленность, государственные органы и работодатели должны делать больше для улучшения качества воздуха.

"Респонденты явно выступают за международный или европейский подход к улучшению качества воздуха, и подавляющее большинство респондентов, которые слышали о стандартах качества воздуха в ЕС, говорят, что их следует усилить", - отмечается в коммюнике ЕК по итогам опроса Евробарометра.

Большинство европейцев считает, что проблемы со здоровьем, такие как респираторные заболевания (89%), астма (88%) и сердечно-сосудистые заболевания, являются серьезными проблемами в их странах, вызванными загрязнением воздуха.

Европейцы также обеспокоены экологическими проблемами, вызванными загрязнением воздуха в водоемах, такими как закисление и эвтрофикация (83%). Закисление и эвтрофикация (повышенное количество питательных веществ в воде, приводящее к чрезмерному росту водорослей, удушающих другие организмы) являются одними из основных последствий ухудшения качества воды.

Почти половина респондентов (47%) придерживается мнения, что за последние десять лет качество воздуха ухудшилось.

Данные Евробарометра показывают, что гражданам не хватает информации о проблемах с качеством воздуха в их странах. Большинство европейцев по-прежнему плохо информированы о существующих стандартах качества воздуха в ЕС, и лишь меньшинство респондентов (27%) слышали о них.

Тем не менее, подавляющее большинство респондентов (67%), знакомых со стандартами ЕС по качеству воздуха, считают, что их следует усилить.