Цены на нефть ускорили рост после данных о ВВП США

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают повышаться в ходе торгов в четверг, реагируя на снижение запасов бензина в США и статистические данные о динамике ВВП.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:43 по Москве подорожали на $1,2 (1,25%) – до $96,89 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $1,32 (1,5%) - до $89,23 за баррель.

Накануне Brent подскочила в цене на 2,3%, WTI - на 3% благодаря падению курса доллара.

"Цены на нефть вновь повышаются на неделе, которая, похоже, получится "бычьей" в целом", - говорит эксперт Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует MarketWatch.

В том числе, по его словам, росту котировок способствуют статданные о ВВП США.

Экономика США в третьем квартале выросла на 2,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. До этого ВВП снижался по итогам двух кварталов подряд: на 1,6% в январе-марте и на 0,6% в апреле-июне.

Также в среду из доклада Минэнерго США стало известно, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,59 млн баррелей, тогда как опрошенные Bloomberg эксперты ожидали более умеренного роста – на 1,5 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 1,48 млн баррелей, а резервы дистиллятов увеличились на 170 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 1,5 млн баррелей, дистиллятов – на 1 млн баррелей.