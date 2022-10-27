Bloomberg сообщил о нехватке в части Европы топлива

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Ряд районов Европы столкнулся с дефицитом топлива из-за отсутствия дизеля из РФ и перебоев в работе топливной сферы во Франции, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора испанской нефтегазовой компании Repsol Хосу Имаса.

"Глава испанской Repsol заявил, что потеря поставок российского дизельного топлива в комбинации с перебоями при производстве топлива во Франции привели к нехватке топлива в части Европы", - передает агентство.

"В некоторых странах Европы заканчиваются запасы средних дистиллятов нефти", - сказал Имаса, имея в виду дизель, котельное топливо и авиационный керосин.

По его словам, недавние забастовки во Франции, парализовавшие работу нефтеперегонных заводов, тоже нанесли урон поставкам топлива в Европе и привели к росту соответствующего импорта в регион. Он отметил, что в предстоящие месяцы Европе, возможно, придется иметь дело с ростом цен на дизель.

Bloomberg напоминает, что Европа является импортером дизеля, котельного топлива и авиационного керосина. При этом спрос на них повышается под конец года из-за необходимости отопления в зимний период.