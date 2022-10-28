Итальянский спецназ обезвредил офицера карабинеров, взявшего заложников в казарме

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Cилы специального назначения Италии в пятницу взяли штурмом казармы в городе Ассо (область Ломбардия), где забаррикадировался офицер карабинеров, взявший заложников, сообщает Associated Press.

В результате спасательной операции заложники не пострадали, подозреваемого взяли под стражу. Во время операции один из спецназовцев был ранен в колено.

Среди заложников были другой офицер карабинеров и члены офицерских семей, которые проживали в казармах.

По некоторым данным, перед тем, как взять заложников, офицер карабинеров застрелил своего командира. Мотивы задержанного выясняют.