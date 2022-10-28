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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:21

Telegram отключил функцию платных постов для iOS-пользователей по требованию Apple

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Telegram отключил возможность размещать платные посты в мессенджере для пользователей устройств на iOS из-за требований Apple, заявил основатель сервиса Павел Дуров.

"К сожалению, мы получили от Apple уведомление, что они не довольны тем, что авторы монетизируют контент без уплаты 30% налога Apple. Так как Apple контролирует свою экосистему, у нас нет выбора, кроме как отключить эти посты на устройствах iOS", - написал Дуров в своем телеграм-канале.

По его словам, ранее пользователи имели возможность продавать доступ к определенным постам через сторонних ботов. При этом они могли получать до 100% дохода, полученных с пользователей.

Дуров выразил надежду, что регуляторы в ЕС, Индии и других стран начнут принимать меры, пока Apple "не разрушил мечты" предпринимателей своими комиссиями.

Авторы телеграм-каналов могли зарабатывать за счет показа платных постов: пока пользователь не оплатит определенную сумму (например, один доллар), он не мог его увидеть.

Telegram Apple Павел Дуров
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