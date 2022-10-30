Минобороны РФ заявило об отражении атак украинских сил в Харьковской, Херсонской областях и ЛНР

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшие сутки отразили атаки вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наёмниками, предприняли семь безуспешных атак на позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка, Табаевка и Берестовое Харьковской области", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.

По его словам, "огнём артиллерии, ударами авиации и активными действиями российских войск подразделения ВСУ были отброшены на исходные рубежи".

"Уничтожено до 250 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, шесть боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и восемь автомобилей", - сообщил Конашенков.

"На Красно-Лиманском направлении противник пытался вести наступательные действия двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Червонопоповка Луганской народной республики. Все атаки отражены. Огнём артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и один бронетранспортёр", - сообщил Конашенков.

Российские войска в ходе наступательных действий овладели несколькими опорными пунктами на территории ДНР.

"На южно-донецком направлении подразделения российских войск в ходе наступательных действий уничтожили противника в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка Донецкой народной республики, а также овладели рядом опорных пунктов и господствующих высот", - сообщил Конашенков на брифинге.

Он также заявил, что "штурмовые отряды российских войск в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка Донецкой народной республики".

"Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов. Шесть украинских военнослужащих сдались в плен, захвачен один украинский танк", - сказал Конашенков.

Российские военные уничтожили пусковую установку немецкой реактивной системы залпового огня (РСЗО) MARS-2 в районе Мешково-Погорелово Николаевской области, заявил он.

По словам Конашенкова, также в Николаевской области, близ города Очаков, нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ.

"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Шевченковка Херсонской области поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777. В районе города Запорожье поражены две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS", - сказал Конашенков.

Он заявил, что помимо этого в районе Николаевки Донецкой народной республики (ДНР) уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен узел связи ВСУ в районе населенного пункта Беляевка Херсонской области, склад боеприпасов в районе Купянска Харьковской области, а также 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189 районах", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

В ДНР сбиты украинский штурмовик Су-25 и два вертолета Ми-8, еще один украинский вертолет Ми-8 уничтожен в Херсонской области, сказал Конашенков. По его данным, в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области перехвачено шесть американских противорадиолокационных ракет HARM.

"Кроме того, сбиты в воздухе 32 снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Вугляр, Межевое Донецкой народной республики, Антоновка, Новая Каховка, Ольговка, Першотравневое, Львово Херсонской области и один реактивный снаряд "Ольха" в районе населенного пункта Попасная Луганской народной республики", - сказал Конашенков.

Он заявил, что российскими средствами ПВО за сутки также уничтожены 10 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Харьковской области.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 328 самолетов, 167 вертолетов, 2380 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6192 танка и других боевых бронированных машин, 879 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3537 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6898 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.