Один человек погиб при стрельбе возле школы в Торонто

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В результате стрельбы возле средней школы в восточной части Торонто в понедельник днем ​​один человек погиб, еще один находится в больнице, сообщает CBC со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным, обе жертвы стрельбы - подростки, но пока неизвестно, были ли они учениками школы, возле которой произошла стрельба.