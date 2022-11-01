Число жертв урагана на Филиппинах возросло до 110 человек

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - До 110 человек увеличилось количество жертв наводнений и оползней, вызванных ураганом "Нальгае" на Филиппинах, сообщает во вторник Bloomberg.

По данным агентства, которое ссылается на Национальный совет по чрезвычайным ситуациям страны, 866 тыс. человек вынужденно покинули дома. Всего в зоне действия урагана "Нальгае" оказались 2,4 млн человек.

Потери в области сельского хозяйства оцениваются в $22,4 млн.

Ураган "Нальгае" стал самым разрушительным в этом году на Филиппинах. Сильнее всего последствия урагана оказались в провинции Магинданао, которая расположена в восточной части острова Минданао.