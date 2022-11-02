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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

В зоопарке Сиднея расследуют побег из вольера пяти львов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Сиднее в зоопарке Таронга из вольера неизвестным образом выбрались пять львов, сообщает The Age. Животных удалось вернуть за ограждение, никто не пострадал. Администрация зоопарка расследует, каким образом хищникам удалось освободиться.

В 6:30 утра один из служителей заметил, что четыре львенка и их отец находятся за пределами своего вольера, но внутри двухметрового дополнительного заграждения, которое отделяет сам вольер от посетителей. В зоопарке был подан сигнал о максимальной опасности - о том, что на свободе смертельно опасный хищник.

В это время суток вход в зоопарк был закрыт, но на его территории ночевали отдельные посетители. После сигнала тревоги посетителей перевели в безопасные зоны. В зоопарк из соображений предосторожности вызвали полицию, хотя ее помощь не потребовалась. Четверо из пяти львов сами согласились вернуться в вольер, одного львенка ветеринары обездвижили транквилизатором, рассказал гендиректор зоопарка Саймон Даффи.

На время расследования львы будут оставаться в вольерах, закрытых для осмотра. Даффи отметил, что, судя по камерам наблюдения, в течение ночи животные оставались внутри вольера, а поднявший тревогу сотрудник заметил побег через десять минут после того, как львы выбрались наружу.

Он назвал их побег "значимым событием".

Sydney Morning Herald отмечает, что самым опасным для человека животным при побеге из зоопарка считается шимпанзе. газета напомнила, что в зоопарке Таронга шимпанзе выбрался из вольера в январе 2021 года. Тогда также были приняты все необходимые меры быстрого реагирования, но обезьяна, поскучав, вернулась в вольер сама.

Сидней Австралия зоопарк Таронга
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