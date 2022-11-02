Польша изъяла арендованную Россией базу отдыха под Варшавой

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Власти Польши забрали под свой контроль базу отдыха под Варшавой, которую российское посольство арендовало на протяжении последних десятилетий, сообщают польские СМИ.

Отмечается, что польская сторона разорвала соглашение с посольством России об аренде базы отдыха в районе населенного пункта Скубянка в апреле этого года. Теперь же польские официальные лица взяли этот объект под свой контроль.

Согласно польским СМИ, формальной причиной прекращения соглашения стала задолженность по счетам.

Этот рекреационный комплекс включает отели, виллы и летние дома, отмечается в публикациях.