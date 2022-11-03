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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:48

На горе Килиманджаро спустя две недели остановили распространение огня

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные в Танзании смогли остановить распространение огня, бушующего уже почти две недели на горе Килиманджаро, сообщает агентство Associated Press.

Для этого власти задействовали, наряду с пожарными, сотни военных для борьбы с пожаром.

Огонь начал распространяться 21 октября в районе лагеря Карнга, расположенного в одноименной долине, который популярен среди горных туристов.

Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива заявил, что пожар охватил за это время более чем 30 кв. км. Он добавил, что причину возгорания еще предстоит установить, начато расследование, но оно затруднено сильным ветром.

Килиманджаро – самый высокий вулкан Африки, он расположен на северо-востоке Танзании.

Танзания Килиманджаро
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